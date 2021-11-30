Вакцинация продолжается во всех районах города Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле 30 ноября от коронавируса прививают во всех районах города. Публикуем график работы пунктов вакцинации.

В Северном районе города с 12.00 до 19.00 можно сделать прививку от коронавируса в администрации Северного района на Московском шоссе, д. 137, 1 этаж, рядом с центральным входом.

Жители Заводского района смогут получить вакцину с 12.00 до 19.00 на втором этаже здания автовокзала на улице Автовокзальной, 1. В это же время ежедневно медики принимают в ТМК «ГРИНН» на первом этаже.

В Железнодорожном районе прививки будут делать с 10.00 до 14.00 в здании поликлиники «РЖД-Медицина» на втором этаже в кабинете 29 по адресу: улица 3-я Курская, 56.

Помимо этого, с 9.00 до 20.00 будут функционировать два центра вакцинации: на первом этаже здания Многофункционального центра на улице Ленина, 1 и в здании Фундаментальной библиотеки ОГУ им. И.С. Тургенева на площади Каменской, 1.

Для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.