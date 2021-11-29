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Спорт29 ноября 2021 14:26

Орловские спортсмены завоевали второе место на Кубке Мира 2021 по пауэрлифтингу по версии Союза пауэрлифтеров России

«Железные люди» одержали победу под руководством тренера Михаила Алехина
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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"Железные люди" завоевали второе место на Кубке Мира 2021 по пауэрлифтингу по версии Союза пауэрлифтеров России

"Железные люди" завоевали второе место на Кубке Мира 2021 по пауэрлифтингу по версии Союза пауэрлифтеров России

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Орловские спортсмены завоевали второе место на Кубке Мира 2021 по пауэрлифтингу по версии Союза пауэрлифтеров России. Победу команда «Железные люди» одержала под руководством тренера Михаила Алехина.

К большому ежегодному турниру спортсмены из Орла, как мужчины, так и девушки, готовились около полугода. По словам тренера Михаила Алехина это были тяжелые тренировки со строгой дисциплиной, будущие участники соревнований соблюдали и специальную диету. В итоге на турнире «Железные люди» предстали в составе из 10 человек, причем большинство – девушки. Выступали орловцы в классическом троеборье, пауэрспорте и жиме лежа. И каждый показал достойный результат.

- В итоге мои ребята взяли восемь званий Мастеров спорта в разных силовых дисциплинах, четыре Кандидата в мастера спорта, несколько первых разрядов. Кроме того, практически все смогли занять призовые места. Как итог - второе командное место в общем зачете среди команд России и стран СНГ, - поделился с «Комсомолкой» успехами тренер Михаил Алехин.

Михаил говорит, что соревнования – это приключение для взрослых людей, возможность показать и проявить себя. А победа - это колоссальная мотивация для новых свершений.

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