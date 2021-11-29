"Железные люди" завоевали второе место на Кубке Мира 2021 по пауэрлифтингу по версии Союза пауэрлифтеров России Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Орловские спортсмены завоевали второе место на Кубке Мира 2021 по пауэрлифтингу по версии Союза пауэрлифтеров России. Победу команда «Железные люди» одержала под руководством тренера Михаила Алехина.

К большому ежегодному турниру спортсмены из Орла, как мужчины, так и девушки, готовились около полугода. По словам тренера Михаила Алехина это были тяжелые тренировки со строгой дисциплиной, будущие участники соревнований соблюдали и специальную диету. В итоге на турнире «Железные люди» предстали в составе из 10 человек, причем большинство – девушки. Выступали орловцы в классическом троеборье, пауэрспорте и жиме лежа. И каждый показал достойный результат.

- В итоге мои ребята взяли восемь званий Мастеров спорта в разных силовых дисциплинах, четыре Кандидата в мастера спорта, несколько первых разрядов. Кроме того, практически все смогли занять призовые места. Как итог - второе командное место в общем зачете среди команд России и стран СНГ, - поделился с «Комсомолкой» успехами тренер Михаил Алехин.

Михаил говорит, что соревнования – это приключение для взрослых людей, возможность показать и проявить себя. А победа - это колоссальная мотивация для новых свершений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Специально я к этому не шел»: орловец стал лучшим спортсменом года в пауэрспорте.

Михаил Алехин уже 17 лет в «железной игре» ...(далее)