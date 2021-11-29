Андрей Клычков про Западный обход Орла: "Строительство запланировано на 2023-2025 годы"

Про строительство Западного обхода Клычков рассказал во время прямой линии

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, когда начнется строительства Западного обхода Орла. Во время прямой линии 29 ноября глава региона заявил, что возведение дороги начнется в 2023-2025 годах.

Клычков рассказал, что тема строительства стратегически важной дороги обсуждалась во время визита в Орел Михаила Мишустина, Председателя Правительства РФ. По словам губернатора Кабмин поддержал идею строительства. На реализацию проекта уйдет достаточное количество и денег, и времени. Сам проект создадут в 2022-2022 годах, на эту цель будет выделено больше 60 миллионов рублей. И только затем сможет начаться строительство дороги.Ориентировочно, Западный обойдется в 14 миллиардов рублей.

Ранее Орловская область уже подписывала соглашение на строительство указанной дороги, однако инвестор, пришедший в 2018 году, не продвинулся в работе. В 2021 контракт расторгли.