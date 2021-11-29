В Орловской области ожидается дождь со снегом и штормовой ветер

Сильный ветер и дождь с мокрым снегом ожидаются в Орловской области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Непогода надвигается на Орловскую область. В МЧС жителей региона предупреждают: в ближайшие пару суток в регионе ожидается дождь со снегом, перепады температуры и штормовой ветер.

Судя по прогнозу орловского гидрометцентра, во вторник 30 ноября небо над Орловщиной затянет тучами. Ночью пройдут дожди, местами сильные. Днем ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Местами может быть налипание мокрого снега, а вечером гололедица. На термометрах от 0 до +5 градусов. Ветер юго-западный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, ночью местами до 23 м/с.

В среду 1 декабря снова пасмурно. Ночью пройдет небольшой снег, который в отдельных районах продолжи сыпать и днем. Ветер западный 8-13, ночью местами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0 -5, днем -3…+2 градуса.

В чрезвычайном ведомстве орловцев просят не забывать о правилах безопасности, в том числе и за рулем.