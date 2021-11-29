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Происшествия29 ноября 2021 12:52

В Орле будут судить женщину, зарезавшую в алкогольном угаре подругу

Пьяная ссора довела трагедией и уголовным делом
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле перед судом предстанет 43-летняя женщина, зарезавшая в алкогольном угаре подругу. Пьяная ссора довела до трагедии и уголовного дела.

- Следствием установлено, что в сентябре 2021 года обвиняемая распивала спиртные напитки со своей подругой в квартире в Заводском районе. В ходе распития спиртного между женщинами произошла ссора, из-за того, что подруга обвиняемой взяла в руки ее сотовый телефон. Во время ссоры женщина нанесла потерпевшей удары руками и ногами, а также причинила ранения хозяйственным ножом в области шеи. После этого она вытащила потерпевшую из квартиры и оставила ее в подъезде дома, - раскрыли детали происшествия в следственном комитете регион.

Раненая женщина лежала в подъезде, пока ее не обнаружили другие жильцы дома и не вызвали скорую. Однако спасти жизнь не удалось, от ран потерпевшая умерла в больнице через несколько дней.

Наказание для орловчанки суд изберет с соответствии с уголовной статьей "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".