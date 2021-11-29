В центре Орла запретят движение автомобилей в ночное время

В центре Орла запретят движение в ночное время Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле запретят движение транспорта в ночное время. Проехать нельзя будет по улицам Ленина и Пролетарской горе.

Об этом стало известно на заседании городской комиссии по безопасности по дорожному движению.

- На парковках в районе дома №3 по улице Пролетарская гора и в районе дома №30 «а» по улице Ленина со стороны улицы Пролетарская гора любит собираться молодежь и достаточно шумно проводить время. Это приносит дискомфорт жителям близлежащих домов. Жителей перечисленных улиц ограничение движения и парковки не коснется, - рассказал Никита Митряев, и.о. начальника управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства.

Отметим, что с января 2022 года в Орле запретят парковку на улицах Металлургов и Московской. Такое решение принято, чтобы припаркованные машины не мешали чистить улицы от снега.