На Металлургов и Московской улицах Орла запретят парковку

На двух улицах Орла с января запретят парковку Фото: Ольга СУПОНЕВА

С января 2022 года в Орле запретят парковку на улицах Металлургов и Московской. Решение приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба мэрии.

Причина для запрета парковки по всей длине указанных улиц - грядущие снегопады и зимняя уборка дорог. Из-за припаркованных авто нередко спецтехника не может качественно почистить улицу. Попал в список мест, где с января начнет действовать запрет на парковку, и участок вблизи дома №5 по площади Мира.

- Припаркованные автомобили мало того что значительно сокращают ширину проезжей части, так еще и мешают спецтехнике качественно выполнять свою работу. К нам также поступила жалоба от жителей дома №5 по площади Мира, которым припаркованные автомобили не позволяют въехать во двор. Ограничения коснутся и этого участка, - пояснил Никита Митряев, и.о. начальника управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства.