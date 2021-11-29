В Северном районе Орла открылся стационарный пункт вакцинации от коронавируса Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла открылся мобильный пункт вакцинации от коронавируса. С 29 ноября 2021 прививку можно сделать в здании районной администрации на Московском шоссе, 137.

Об этом сообщили в правительстве региона. По будним дням медики будут дежурить с 12.00 до 19.00, по выходным с 12.00 до 16.00. Мобильный прививочный пункт, который ранее останавливался возле ТЦ "Европа" на Металлургов, теперь работать не будет.

Прививку от ковида можно сделать без предварительной записи в порядке живой очереди. С собой надо взять документы: паспорт, полис ОМС и СНИЛС.