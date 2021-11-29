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«РемСпецМост» вернул Орлу 170 миллионов рублей аванса на ремонт Красного моста. Деньги уже поступили в региональное казначейство.

Об этом рассказал мэр города Юрий Парахин в социальных сетях. Спор между орловской администрацией и белгородской фирмой, руководство которой сейчас находится под уголовным делом за подлог документов и хищение денег, рассматривал арбитражный суд Белгорода. Арбитраж стал на сторону заказчика.

- Мы продолжаем корректировать проектную документацию Красного моста. Срок, как и говорил прежде, – до конца года. В январе 2022 года планируем получить положительное заключение и приступить к поиску подрядчика. До этого мы должны демонтировать подпорные стенки, которые были выполнены с нарушением проектной документации, - написал Юрий Парахин.

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Ремонт Красного моста начался без малого год назад, 1 февраля 2021, движение по нему было полностью перекрыто. В дальнейшем выяснилось, что при предоставлении документов на аукцион подрядчик подделал информацию о своих навыках. Затем пропали 179 миллионов рублей бюджетных средств. Осенью гендиректора ООО «РемСпецМост» задержали по делу о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Владельца фирма объявили в федеральный розыск.