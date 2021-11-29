В Орле "Шевроле Нива" сбила пешехода на переходе

Женщина пострадала под колесами внедорожника Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В Орле внедорожник "Шевроле Нива" сбил на пешеходном переходе человека. Пожилая женщина переходила проезжую часть улицы Городской и очутилась под колесами.

ДТП случилось 27 ноября. В вечернее время, в начале шестого, 36-летний водитель вел внедорожник по Городской в направлении улицы Гагарина. В районе дома №14 дорогу пересекала 63-летняя женщина.

- Водитель допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Госпитализация пострадавшей в ДТП женщине не понадобилась.