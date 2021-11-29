Прямая линия с губернатором состоится в Орловской области 29 ноября

Губернатор ответит на вопросы орловцев Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле 29 ноября состоится прямая линия с губернатором. Андрей Клычков начнет отвечать на вопросы жителей в 15.00.

Посмотреть прямую линию можно вконтакте, в аккаунте ЦУР. А задать вопросы орловцы могут на разных площадках: в официальных пабликах правительства региона и ЦУР, в чат-боте в telegram @orelregionbot, а также на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» и портале "Обращаем внимание".

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, большая часть уже поступивших вопросов касается здравоохранения и дорог.