В первую неделю декабря в Орле ожидаются дожди

Новая рабочая неделя в Орле отметится дождями и температурными качелями Фото: Ольга СУПОНЕВА

Наступающая зима морозов и снегопадов в первую свою неделю в Орел не принесет. Новая рабочая неделя, 29 ноября - 3 декабря, в Орле отметится дождями и температурными качелями. Публикуем подробный прогноз.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 29 ноября на термометрах до +9 градусов. Пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный 5 м/с, давление 730 мм рт.ст.

В последний день этой осени, вторник 30 ноября, снова пасмурно и дождливо. В ночное время на термометрах +2 днем +3 градуса, сильный ветер с юго-запада со скоростью 10 м/с, давление упадет до 722 мм рт.ст.

В среду 1 декабря ночью -3, днем -1 градус. Облачно, временами небольшие осадки: ночью снег, днем снег с дождем. Ветер западный 5 м/с, давление на уровне 730 мм рт.ст.

В четверг 2 декабря от -4 ночью до +4 днем. Облачно с прояснениями, в ночные часы возможен небольшой кратковременный снег. Ветер юго-западный 7 м/с, атмосферное давление 732 мм рт.ст.

В пятницу 3 декабря на термометрах от 0 до +4 градусов. Облачно, небольшой дождь. Ветер сменит направление на южное, скорость 3 м/с, давление 738 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам похолодание и снег в Орловской области ожидаются со второй половины декабря.