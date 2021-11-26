Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

В Орле создали 3D-модель храма вековой давности. Она поможет реставраторам восстановить святыню.

Храм Толгской иконы Божией Матери в селе Башкатово Мценского района был возведен в 1844 году. Церковная жизнь продолжалась до революции 1917 года, однако официально храм был закрыт в 1928 году.

В 2000-х годах в церковь были возвращены сохраненные старинные иконы, а в 2005 году начались восстановительные работы. На данный момент восстановлен левый придел (пристройка к храму для дополнительного алтаря).

Модель разработали в архитектурном бюро Орла. Проект создан на основе оставшихся чертежей реставраторов. 3D-снимки ускорят работу по восстановлению святыни, считают в храме.

На сегодняшний день неравнодушные местные жители и волонтеры помогают восстанавливать святыню, сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.