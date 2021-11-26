В Заводском районе Орла без тепла остались полторы тысячи жителей

Несколько домов в Заводском районе остались без тепла Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Заводском районе Орла 26 ноября больше полутора тысяч человек временно остались без отопления. На теплосети идут аварийные работы.

- АО «Газпром теплоэнерго Орел» сообщает о приостановке подачи теплоносителя к домам улица Садовского, 2, 4, 7 и улица Достоевского, 4. Причина – устранение дефекта на теплосети в тепловой камере, - пояснили в пресс-службе мэрии Орла.

В указанных домах проживает около 1600 человек. Пять газовиков ремонтируют участок, ориентировочно, тепло вернется в квартиры жителей после 18.00 26 ноября.