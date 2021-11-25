Гендиректора орловской строительной компании осудят за хищение 22 миллионов рублей у дольщиков

Гендиректора строительной фирмы обвиняют в обмане 24 человек и похищении 22 миллионов рублей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области перед судом предстанет генеральный директор строительной компании, которого обвиняют в похищении у дольщиков 22 миллионов рублей. Судить директора ООО "Пенобетон-Орел" будут по уголовной статье "Мошенничество".

Расследование уголовного дела завершил следственный комитет. Компания строила многоквартирный дом в районном центре Змиевка, в покупку квартир вложилось больше 20 человека, общая сумма договоров превысила 22 миллиона рублей. Люди внесли деньги, но своих квадратных метров так и не увидели.

- Кроме того, злоумышленник с июня 2016 года по август 2017 года обманул двоих своих знакомых относительно наличия у него реальной возможности приобретения для них квартиры по заниженной цене в городе Орле. После получения от них денежных средств в сумме 595 000 рублей, часть из них он внес в кассу строительной организации для придания реальности выполнения взятых на себя обязательств перед потерпевшими, а оставшуюся часть в сумме 291 370 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, не исполнив своих обязательств, - рассказал "КП" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящее время прокуратура утвердила обвинение и уголовное дело ушло в суд.