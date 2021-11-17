Водитель легковушки погиб в столкновении с "КАМАЗом" под Орлом

Удар был такой силы, что легковушки буквально смяло Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В ДТП под Орлом погиб водитель легкового автомобиля "Дэу". Его легковушка врезалась в попутный грузовик "КАМАЗ".

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, автомобильная авария произошла 16 ноября на дороге "Калуга-Орел". На 184 километре 69-летний мужчина на "Дэу" врезался в грузовик, за рулем которого был водитель 43 лет. Удар был сильный, легковую машину смяло, как жестянку. Ее шофер погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. Пострадала женщина-пассажир легковушки.

- Пассажирка автомобиля Дэу, женщина 69 лет, получила телесные повреждения, госпитализирована, - пояснили в ГИБДД.

Водитель грузовика не пострадал.