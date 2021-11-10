Юрий Чемеров назначен директором ТТП

В должности директора трамвайно-троллейбусного предприятия Орла утвержден Юрий Чемеров. До этого он исполнял обязанности главы МУП "ТТП".

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла. Юрий Чемеров с 2015 года работает в структурах муниципальной и региональной власти. До апреля 2015 года возглавлял ныне МУП «Управление по эксплуатации нежилых помещений», после был начальником отдела ГУП «Дорожная служба».

С декабря 2015 года по март 2020 года руководил МУП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие» (Заказчик). Работал Чемеров и в коммерческих структурах. До назначения на должность и.о. директора трамвайно-троллейбусного предприятия, до сентября 2021, являлся генеральным директором ООО «ПластЭко».