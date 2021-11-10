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Здоровье10 ноября 2021 14:39

Из госпитализированных с ковидом орловцев с прививками только 9%

В основном в больницы попадают жители региона, не вакцинировавшиеся от covid-19
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Только у 9% орловцев, госпитализированных с ковидом, сделаны прививки

Только у 9% орловцев, госпитализированных с ковидом, сделаны прививки

Фото: Архив "КП"

В орловских больницах только 9% из всех пациентов, госпитализированных с коронавирусом, сделали прививку. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков в своих соцсетях.

Статистику глава региона озвучил по "заявкам" орловцев. Всего в медучреждениях региона, это больницы Семашко, Боткина и тубдиспансер в Орле, а также Плещеевская, Кромская, Ливенская, Болховская районные больницы, лежит больше 1700 пациентов с ковидом. У 159 из них были прививки. И большинство из пациентов с прививками укололи только первый компонент.

Андрей Клычков подсчитал, что риск заражения у тех, кто полностью завершил вакцинацию, всего около 4,5%.