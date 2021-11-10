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Происшествия10 ноября 2021 12:36

В Орле водитель на иномарке "КИА" на пешеходном переходе сбил женщину

Пенсионерка переходила дорогу по сигналу светофора
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Пожилая женщина получила травмы

Пожилая женщина получила травмы

Фото: Архив "КП"

В Орле под колесами легковой иномарки оказалась пожилая женщина. Автомобиль "КИА" сбил ее прямо на пешеходном переходе, когда так переходила проезжую часть по сигналу светофора.

ДТП случилось 9 ноября около 10 утра в Северном районе города. За рулем иномарки был 46-летний водитель, он ехал по Межевому переулку в сторону Московского шоссе. При повороте направо, в районе дома №56 по Московскому шоссе, автомобиль сбил 64-летнюю женщину.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.