В Орле водитель на иномарке "КИА" на пешеходном переходе сбил женщину

Пожилая женщина получила травмы Фото: Архив "КП"

В Орле под колесами легковой иномарки оказалась пожилая женщина. Автомобиль "КИА" сбил ее прямо на пешеходном переходе, когда так переходила проезжую часть по сигналу светофора.

ДТП случилось 9 ноября около 10 утра в Северном районе города. За рулем иномарки был 46-летний водитель, он ехал по Межевому переулку в сторону Московского шоссе. При повороте направо, в районе дома №56 по Московскому шоссе, автомобиль сбил 64-летнюю женщину.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.