Коронавирус в Орле, последние новости на 10 ноября: заболело 347 человек

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Федеральный оперштаб рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионах России за последние сутки. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 10 ноября 2021 года.

Согласно данным федеральной статистики, заболело за минувший день 347 жителей Орловской области. Суммарное число заразившихся, за все время наблюдения, - 56 623.

Выписано с отрицательным тестом и закрыло больничный за прошедший день 85 человек. Всего же выздоровело 47 466 орловцев.

К сожалению, вновь зафиксированы и смертельные случаи течения болезни: за сутки умерло 6 орловцев, болевших covid-19. За полтора года пандемии скончалось от коронавируса 1 153 жителя Орловской области.

Из-за неблагополучной обстановки с распространением инфекции действует ряд ограничительных мер. Так, введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, а также действует система пропусков по QR-кодам.