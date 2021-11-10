Под Орлом судимый мужчина нанес множественные ножевые своему знакомому

Фото: СК Орловской области

В Орловской области ссора двоих знакомых обернулась множественными ножевыми ранениями для одного и уголовным делом для другого. 46-летний ранее судимый житель Болховского района едва не прикончил своего оппонента, его будут судить за покушение на убийство.

Кровавый инцидент произошел в одном из поселков Болховского района. Мужчины поссорились и в пылу гнева ранее судимый местный житель набросился с ножом на 66-летнего приятеля. Ран было много, нападавший с места происшествия скрылся. Но медики смогли спасти человеческую жизнь.

- В ходе допроса обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении и показал механизм причинения телесных повреждений потерпевшему в ходе проверки показаний на месте. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщил "КП" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.