10 ноября пункты вакцинации работают в трех районах Орла

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле 10 ноябя пункты вакцинации от covid-19 работают в трех районах: Советском, Заводском и Железнодорожном. Рассказываем, где можно сделать прививку от коронавируса без предварительной записи.

В Советском районе с 9.00 до 20.00 медики примут орловцев в МФЦ на улице Ленина, 1. Прививочный пункт расположен на первом этаже. Также можно сделать прививку в передвижном фельдшерско-акушерском пункте, с 12.00 до 19.00 он остановит у ТЦ "Водолей" на Тургенева, 42.

В Заводском районе работает прививочный пункт в ТМК "Гринн". Здесь можно привиться с 12.00 до 19.00. Медики дежурят на первом этаже торгового комплекса, рядом с магазином "М-Видео".

В Железнодорожном районе также дежурит мобильный ФАП. С 12.00 до 19.00 врачи примут орловцев в районе ТЦ "Европа" на Московской, 67.

- Обращаем внимание, для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, - напоминают жителям региона в пресс-службе обладминистрации.