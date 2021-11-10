В МФЦ Орла с 16 ноября можно получить бумажный сертификат о вакцинации от covid-19

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С 16 ноября жители Орловской области смогут получить бумажный сертификат о вакцинации м МФЦ. Обратиться за сертификатом смогут и орловцы, ранее переболевшие коронавирусом или имеющие медотвод.

- Всем, кто сделал прививку от коронавируса, автоматически выдается сертификат на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить в бумажном виде в МФЦ, - сообщила пресс-служба областной администрации.

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Для многих россиян бумажный вариант сертификата удобнее и привычнее, чем электронный, кто-то не зарегистрирован на портале госуслуг.