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Общество9 ноября 2021 17:34

В Орле поставят больше 350 контейнеров для раздельного сбора мусора

Они появятся при учреждениях образования, культуры, а также во дворах многоэтажек
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле установят контейнеры для раздельного сбора вторсырья

В Орле установят контейнеры для раздельного сбора вторсырья

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле появятся контейнеры для раздельного сбора мусора. Их установят при учреждениях образования, культуры, а также во дворах многоквартирных домов.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, всего в городе появится 361 контейнер. Из них более двухсот поставят во дворах многоэтажек. Это будут металлические баки объемом чуть больше кубометра. Таким образом, у орловцев появится возможность сортировать отходы. Во вторсырье превратится бумага, картон, стекло, пластик. В школах, где установят контейнеры, пройдут специальные экологические уроки, во время которых детям расскажут о раздельном сборе отходов.

В горадминистрации пояснили, что появятся контейнеры уже до конца текущего года.