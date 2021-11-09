В Орле поставят больше 350 контейнеров для раздельного сбора мусора

В Орле установят контейнеры для раздельного сбора вторсырья Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле появятся контейнеры для раздельного сбора мусора. Их установят при учреждениях образования, культуры, а также во дворах многоквартирных домов.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, всего в городе появится 361 контейнер. Из них более двухсот поставят во дворах многоэтажек. Это будут металлические баки объемом чуть больше кубометра. Таким образом, у орловцев появится возможность сортировать отходы. Во вторсырье превратится бумага, картон, стекло, пластик. В школах, где установят контейнеры, пройдут специальные экологические уроки, во время которых детям расскажут о раздельном сборе отходов.

В горадминистрации пояснили, что появятся контейнеры уже до конца текущего года.