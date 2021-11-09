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Общество9 ноября 2021 16:36

На перекрестке Лескова и Тургенева в Орле устанавливают светофоры

На этом участке раньше не раз случались аварийные ситуации
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: vk.com/onf_orel

Фото: vk.com/onf_orel

В Орле началась установка светофоров на перекрестке улиц Лескова и Тургенева. Ранее на этом участке не раз случались аварийные ситуации.

О монтаже светофоров рассказали в региональном штабе ОНФ. Ранее общественники обращались к городским властям с просьбой оборудовать светофор на пересечении этих улиц: здесь пролегает дорога в школу №24.

- Теперь в рамках благоустройства площади Жукова светофор на данном перекрестке будет. Этот адрес активисты ОНФ вносили ранее в реестр опасных маршрутов школьников в рамках акции "Дорога в школу", - рассказали в орловском штабе ОНФ.