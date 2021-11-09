В пригороде Орла "Шкода" сбила 60-летнюю женщину

Пожилая женщина госпитализирована после того, как попала под колеса иномарки Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В поселке Знаменка под Орлом легковая иномарка "Шкода" сбила пешехода. 60-летняя женщина получила серьезные травмы.

Вечером 8 ноября, примерно в половине шестого, 24-летний водитель на "Шкоде" ехал по Южному подъезду к Орлу. На территории Знаменки, в районе 24 километра, машина сбила женщину. Пешеход переходила проезжую часть слева направо в неположенном месте.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.