Остановку в районе сквера Гуртьева Орла приведут в порядок до конца года

По нормативам, пункты для посадки-высадки пассажиров не могут находиться друг напротив друга Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Остановку в районе сквера Гуртьева Орла обустроят до конца года, сообщает пресс-служба мэрии. По указанию ГИБДД, павильон перенесут дальше от привычного места.

- По нормативам, пункты для посадки-высадки пассажиров не могут находиться друг напротив друга. Кроме того, согласно ГОСТ, остановка должна быть оборудована заездным карманом, - пояснили в мэрии Орла.

Помимо переноса павильона, дорожникам предстоит укрепить склон и подготовить площадку для остановки, которая будет выложена плиткой.