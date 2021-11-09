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Общество9 ноября 2021 15:29

Остановку в районе сквера Гуртьева Орла приведут в порядок до конца года

По указанию ГИБДД павильон перенесут дальше от привычного места расположения
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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По нормативам, пункты для посадки-высадки пассажиров не могут находиться друг напротив друга

По нормативам, пункты для посадки-высадки пассажиров не могут находиться друг напротив друга

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Остановку в районе сквера Гуртьева Орла обустроят до конца года, сообщает пресс-служба мэрии. По указанию ГИБДД, павильон перенесут дальше от привычного места.

- По нормативам, пункты для посадки-высадки пассажиров не могут находиться друг напротив друга. Кроме того, согласно ГОСТ, остановка должна быть оборудована заездным карманом, - пояснили в мэрии Орла.

Помимо переноса павильона, дорожникам предстоит укрепить склон и подготовить площадку для остановки, которая будет выложена плиткой.