В 2022 году в Орле начнется строительство индустриального парка "Новосильское шоссе"

Фото: orel-region.ru

На 2022 год в Орле запланирован старт строительство индустриального парка "Новосильское шоссе". В создание инфраструктуры вложат больше 810 миллионов рублей, индустриальный парк займет несколько земельных участков площадью в 94 гектара и станет новой площадкой для привлечения инвесторов.

- Приступить к проектированию индустриального парка «Новосильское шоссе» планируется в 2022 году. Общий объем инвестиций в инфраструктуру внешних сетей индустриального парка «Новосильское шоссе» составит около 810,2 млн рублей. Объем инвестиций с учетом средств частных инвесторов может составить не менее 3 млрд рублей, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В дальнейшем на территории индустриального парка должно появиться несколько предприятий (от 4 до 10). Планируется, что это будет неопасное производство: заводы по переработке сельхозпродукции и обработке минеральных ресурсов.