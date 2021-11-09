В Орловской области за плохое жилье для детей-сирот осуждены чиновники районной администрации

Суд вынес приговор чиновникам из администрации Троснянского района по делу о превышении должностных полномочий Фото: Архив "КП"

В Орловской области суд вынес приговор чиновникам из администрации Троснянского района по делу о превышении должностных полномочий. Оно было возбуждено из-за некачественного жилья, предоставленного детям-сиротам, и обернулось для сотрудников администрации реальным тюремным сроком.

С 2017 по 2018 год чиновники, в чью компетенцию входило обеспечение сирот квадратными метрами, купили 8 помещений и передали их в собственность как жилые. Однако оказалось, что жить в предоставленных квартирах невозможно. Жилище не соответствовало ни санитарным нормам, ни стандартам строительства, качества и безопасности.

- Следствием и судом установлено, то Александр Фроловичев, являясь исполняющим обязанности главы Троснянского района Орловской области, а также начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Ольга Статуева и заместителя главы администрации по экономике и финансам Ирина Писарева превысили свои должностные полномочия при вводе в эксплуатацию жилого дома, приняв в муниципальную собственность 8 квартир без привлечения специалистов для проверки их соответствия требованиям благоустроенности жилых помещений, - пояснил "КП" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Бюджету района покупка такого жилья нанесла ущерб в сумме больше 8 миллионов рублей.

- С учетом позиции государственного обвинения суд приговорил заместителя главы районной администрации к 5 годам лишения свободы, двух других работников – к 3 годам и 6 месяцам и 3 годам лишения свободы.Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима, - сообщили "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Пока что приговор в силу не вступил.