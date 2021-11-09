Еще 349 жителей Орловской области заразились коронавирусом

В Орловской области коронавирусом заболело еще 349 человек Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжает расти число пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. Федеральный оперативный штаб представил данные на 9 ноября 2021 года.

За сутки, согласно федеральной статистике, заболело еще 349 жителей Орловской области. Таким образом, регион перешагнул отметку в 56 тысяч случаев заражения ковидом, всего их зарегистрировано с начала пандемии 56 276.

Выздоровело и выписано с отрицательным ПЦР-тестом 79 пациентов, эта цифра больше, чем в предыдущие дни. Всего выздоровело 47 381 человек.

Умерло за последние сутки еще 5 орловцев с лабораторно диагностированным covid-19. Всего умерло 1 147 жителей Орловской области.