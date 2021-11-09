В Мценске водитель на "Ладе" сбил несовершеннолетнюю девушку

Девушка оказалась под колесами "Ларгуса", когда переходила дорогу по зебре Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В городе Мценске Орловской области водитель на "Ладе Ларгус" сбил на пешеходном переходе подростка. Пешеход пострадала.

ДТП случилось вечером 8 ноября. Было около половины шестого, когда сорокалетний водитель вел отечественную легковушку по улице Кузьмина. В районе дома №7 проезжую часть по нерегулируемой зебре переходила 16-летняя девушка, водитель не затормозил вовремя.

- В результате ДТП пешеход получила травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.