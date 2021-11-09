Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 ноября 2021 12:44

В Мценске водитель на "Ладе" сбил несовершеннолетнюю девушку

Пешеход переходила дорогу по зебре, когда очутилась под колесами
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Девушка оказалась под колесами "Ларгуса", когда переходила дорогу по зебре

Девушка оказалась под колесами "Ларгуса", когда переходила дорогу по зебре

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В городе Мценске Орловской области водитель на "Ладе Ларгус" сбил на пешеходном переходе подростка. Пешеход пострадала.

ДТП случилось вечером 8 ноября. Было около половины шестого, когда сорокалетний водитель вел отечественную легковушку по улице Кузьмина. В районе дома №7 проезжую часть по нерегулируемой зебре переходила 16-летняя девушка, водитель не затормозил вовремя.

- В результате ДТП пешеход получила травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.