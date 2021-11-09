Из-за течи в водопроводе жители Васильевской улицы Орла остались без воды

Жители Васильевской улицы остались без воды Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жители Васильевской улицы Орла 9 ноября остались без холодного водоснабжения. Причиной отключения послужила течь, обнаруженная в чугунной трубе водопровода.

Течь выявили в 6 утра на участке водопровода между домами №47 и №49. Прохудилась чугунная труба, пролегающая на глубине более двух метров. Чтобы устранить аварию, воду пришлось перекрыть.

- Проведено отключение холодного водоснабжения потребителей 80 жилых домов частного сектора по ул. Васильевской (от дома №36 до дома №100) и двух многоквартирных домов: ул. Васильевская, д. 84 а, д. 86 (80 квартир) с населением около 350 человек, в том числе около 90 детей, - сообщили в пресс-службе мэрии Орла.

Сейчас на месте работает аварийная бригада, к дому №78 подвозят воду.

Ориентировочно, аварийные работы завершатся к 15 часам 9 ноября.