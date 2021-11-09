Орловские коммунальщики и дорожники готовятся к снегопадам

Дорожные службы готовятся к зиме Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

К зиме готовятся коммунальный и дорожные службы Орловской области. Идет заготовка реагентов, технику переоборудуют к работе в снегопады, закупаются необходимые материалы.

Тему зимнего содержания дорог 8 ноября обсудили на совещании в областном правительстве. У "Дорожной службы " к работе зимой готова 241 машина (речь идет о разных видах коммунальной техники). Закуплено более 62 тысяч кубометров песка, это 72% от плана, поставки продолжаются. В Орловском районе создана новая пескобаза, которая позволит быстрее и эффективнее обслуживать дороги Орловской городской агломерации.

Что касается дорог города Орла, то поддержанием порядка здесь зимой будет заниматься МУП "Спецавтобаза". У предприятия есть в наличии 78 коммунальных машин. В ручном режиме трудиться будут 78 человек.

По прогнозу синоптиков, снег ожидается в Орловской области уже на этой неделе.