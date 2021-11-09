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Здоровье9 ноября 2021 10:31

Центр вакцинации от covid-19 откроется 10 ноября в Орле

Он расположится на площадке Дворца пионеров
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Во Дворце пионеров откроется центр вакцинации от коронавируса

Во Дворце пионеров откроется центр вакцинации от коронавируса

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле откроется центр вакцинации от коронавируса 10 ноября. Расположится он на площадке Дворца пионеров и школьников в Советском районе.

Анонсировал открытие крупного центра вакцинации губернатор Андрей Клычков в своем прямом эфире 8 октября. Во Дворце пионеров будет сразу три поста, на которых орловцы смогут сделать прививку от covid-19. Помимо того, подобный центры откроются и в других районах областной столицы, что, по словам Клычкова, будет дополнительно анонсировано.

По последним данным в Орле и области привилось от ковида почти 308 тысяч человек. График работы прививочных пунктов на 9 ноября можно посмотреть здесь.