В Орле из-за лужи на дороге "Фольксваген" врезался в "Мерседес", забор, "Волгу" и мусорный бак

Женщина-водитель получила травмы Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В Северном районе Орла из-за лужи на дороге произошло ДТП, в котором пострадала женщина-водитель. Автомобиль "Фольксваген" угодил в воду, водитель потеряла контроль над ним.

Происшествие случилось днем 8 ноября, подробности рассказали в Госавтоинспекции.38-летняя водитель за рулем легковушки "Фольксваген Гольф" ехала по Московскому шоссе со стороны улицы Дмитрия Блынского в сторону улицы Благининой.

- При движении в районе дома №101 «б» по Московскому шоссе произошел наезд на препятствие (застой воды на проезжей части), в результате чего водитель автомобиля "Фольксваген" потеряла управление и допустила столкновение с автомобилем "Мерседес" Бенц под управлением 19-летнего водителя, который двигался слева попутно, - озвучили подробности в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Затем "Фольксваген" врезался в металлическое дорожное ограждение, припаркованную "Волгу", а потом затормозил о мусорный контейнер.

Водитель травмирована, но госпитализация ей не потребовалась.