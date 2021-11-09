От коронавируса привилось почти 308 тысяч жителей Орловской области

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В Орловской области порядка 308 тысяч человек сделало прививку от коронавируса. В регионе продолжается вакцинация.

О ситуации с covid-19, а также о том, как продвигается вакцинация, рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 8 ноября. По последним данным, привилось 307 872 жителя Орловской области. В день прививку делает несколько тысяч человек: накануне вакцинировалось 4 тысячи орловцев.

- Вакцинация – это не прихоть властей, а желание прервать цепочку заражений и снизить как летальность, так и сам факт распространения инфекции, - отметил Клычков.

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