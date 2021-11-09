Где привиться от коронавируса 9 ноября Фото: Архив "КП"

Пункты вакцинации 9 ноября работают в Советском и Заводском районах Орла. Сделать прививку от коронавируса можно с 9 утра до 20 вечера.

С 9.00 до 20.00 открыт прививочный пункт на площадке МФЦ. Он расположен на первом этаже здания, адрес ул. Ленина, 1.

С 12.00 до 19.00 передвижной мобильный пункт будет дежурить и у торгового центра "Водолей" на Тургенева, 42. Прививку можно сделать без предварительной записи в порядке живой очереди.

В это же время открыт медкабинет в здании автовокзала. Медики ждут орловцев на втором этаже. Адрес: Автовокзальная, 1.

Также ежедневно работает пункт вакцинации в ТМК "Гринн" на Кромском шоссе, 4. Врачи принимают с 12.00 до 19.00, сообщает пресс-служба облправительства.

Для вакцинации нужны документы: паспорт, полис и СНИЛС.