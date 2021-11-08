Надвигающийся на Орловскую область циклон принесет с собой мокрый снег

Циклон принесет в Орловскую область первый снег Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На Орловскую область надвигается циклон, который принесет в регион мокрый снег. Судя по прогнозу синоптиков, 9 ноября ударит мороз.

Согласно данным сервиса яндекс.погода, нынешней ночью температура будет понижаться. От плюсовых значений в 5..2 градуса ночью температура воздуха понизится сперва до 0 утром 9 ноября, а ко второй половине дня и вовсе опустится до -3...-4. Утром и днем ожидается снег, вечером небольшой снег. Ветер переменный: северного, северо-западного и западного направлений, скорость на уровне 5-6 м/с. Давление 745-750 мм рт.ст.

Фото: яндекс.осадки

При этом прогноз говорит о том, что ощущаться температура будет гораздо ниже реальных знамений: орловцам покажется, что на улице -6..-10 градусов.

Далее регион ожидают погодные качели с перепадами от плюса к минусу, переменной облачностью, снегом и дождем.