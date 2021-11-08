Уголовное дело завели на 24-летнего жителя Орла, разгромившего остановку на Брестской

24-летнему орловцу придется держать ответ перед законом за пьяный дебош Фото: Архив "КП"

В Орле полицейские вычислили хулигана, повредившего остановку общественного транспорта на улице Брестской. На 24-летнего горожанина завели уголовное дело по статье "Вандализм".

Установить личность дебошира удалось благодаря показаниям свидетеля. Мужчина видел, что неизвестный хулиган громит павильон, он обратился в полицию и подробно описал внешность вандала. Через некоторое время удалось выяснить, что хулиганил житель Советского района, который на тот момент был пьян.

Теперь ему придется держать ответ перед законом: дело заведено по 214 статье УК РФ.

- Порча имущества наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, - пояснили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.