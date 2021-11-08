В Орле две тысячи человек остались без тепла и горячей воды из-за аварии на магистрали

В Заводском районе 840 квартир остались без тепла Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле 8 ноября порядка двух тысяч человек остались без тепла и горячего водоснабжения. Их отключили в 840 квартирах, а также в одном детсаду, из-за аварии.

Причиной временного отключения стала течь подземной магистрали, идущей от котельной по Узловой улице, в районе дома №2. Горячая вода и отопление выключены в домах №1,2,3 по Узловой, в домах №11,13,15 по улице 6-й Орловской дивизии, а также в детском саду №88. Холодная вода по указанным адресам есть.

Ориентировочное время, в которое аварийная бригада устранит течь, восемь часов вечера 8 ноября.