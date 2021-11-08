В Орловской области осудят мужчину, застрелившего из ружья соседа

58-летнего жителя Орловской области осудят за убийство соседа Фото: Архив "КП"

В Орловской области перед судом предстанет 58-летний мужчина, обвиняемый в убийстве соседа. Он выстрелил в того из ружья: такой кровавой развязкой обернулся конфликт.

В июне 2021 года 41-летний житель поселка Сафоновский Знаменского района пришел к своему знакомому и стал просить у него спиртное. Хозяин дома отказал, мужчины стали ссориться. В итоге орловец схватился за ружье (которое не было зарегистрировано) и выстрелил в голову соседу. Тот погиб на месте. Уголовное дело расследовалось по статье "Убийство".

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил "КП" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.