Орел, встречай «Галамарт»: подушка – 99 рублей, электрический чайник - 349 рублей

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Здесь можно найти любые товары для дома по доступным ценам: бытовую технику и посуду, текстиль и игрушки, инструменты и хозтовары, мобильные и спортивные аксессуары. В честь открытия 13 и 14 ноября будут действовать ШОК-цены, и это еще не все сюрпризы, которые приготовил «Галамарт»! Адрес: г. Орел, ул. Октябрьская, 27, ТЦ «Атолл».

Что можно будет приобрести в эти два дня по очень выгодным ценам:

- 13 ноября: подушка – 99 рублей, радиоуправляемый вертолет – 299 рублей, сушилка для белья – 399 рублей, беспроводные наушники – 799 рублей.

- 14 ноября: электрический чайник – 349 рублей, сковорода – 399 рублей, утюг с отпаривателем – 499 рублей, казан – 999 рублей.

Кроме того, 14 ноября можно будет получить подарки от народного магазина (условие – покупка от 500 рублей с 9 по 14 ноября). Среди них – телевизор, мощный детский электромобиль, сковорода, шуруповерт...

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