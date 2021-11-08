На дороге "Орел-Тамбов" опрокинулся "Рено", пострадал водитель

Водитель "Рено" травмировался Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге в Орловской области опрокинулся легковой автомобиль "Рено". В ДТП пострадал водитель иномарки.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области авария произошла в ночь на 6 ноября. Мужчина вел "Рено Логан" по дороге "Орел-Тамбов" со стороны Тамбова в направлении Орла. На 12 километре он не совладал с управлением. Машина съехала с дороги, а затем перевернулась.

В итоге 31-летний водитель "Рено" пострадал: он получил телесные повреждения.