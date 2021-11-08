За ноябрьские выходные в Орловской области 1381 человек заболел коронавирусом

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области за ноябрьские выходные, с 4 по 7 число, коронавирусом заболел 1381 человек. Такие данные опубликовал федеральный оперативный штаб.

Каждый день в регионе коронавирус обнаруживается примерно у 350 человек. Согласно данным оперштаба на 8 ноября 2021 заразилось 348 орловцев. А суммарное число случаев covid-19 в регионе составляет 55 927.

При этом выздоровело гораздо меньше орловцев, чем заболело. За последние сутки закрыло больничный всего 48 человек.

Смертельные исходы регистрируются каждый день. За выходные скончалось 15 человек, из них четверо ушли из жизни за последние сутки. У всех скончавшихся пациентов лабораторно диагностирован covid-19.