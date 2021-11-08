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Здоровье8 ноября 2021 10:39

Пункт вакцинации в МФЦ Орла начал работать без выходных

Сделать прививку в центре города можно с 9 утра до 20 вечера
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Прививочный пункт в МФЦ Орла теперь работает без выходных

Прививочный пункт в МФЦ Орла теперь работает без выходных

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Прививочный пункт в МФЦ Орла начал работать без выходных. Вакцинироваться от коронавируса здесь можно с 9 утра до 20 часов вечера с понедельника по субботу и с 9.00 до 16.00 по воскресеньям.

Медики дежурят по адресу улица Ленина,1.

- При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. При посещении пунктов вакцинации просим соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, - обратились к орловцам в мэрии.