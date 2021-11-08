Где сделать прививку от коронавируса в Орле 8 ноября

Где сегодня можно сделать прививку от коронавируса Фото: Архив "КП"

В Орле продолжается вакцинация от коронавируса. 8 ноября без предварительной записи прививку можно сделать во всех районах города.

Прививочный пункт в МФЦ работает с 9 утра до 18 часов вечера. Адрес: улица Ленина, 1.

Мобильный пункт вакцинации с 12 до 19 часов будет дежурить у торгового центра "Европа" на Московской, 67. В это же время медики примут орловцев в другом мобильном прививочном ФАПе у "Европы" на Металлургов 17к1.

И еще один пункт вакцинации работает в ТМК "Гринн". Здесь врачи дежурят с 12.00 до 19.00. Адрес: Кромское ш-се, 4. Медкабинет расположен на первом этаже торгового центра, возле магазина "М-Видео".

- Обращаем внимание, для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, - обратились к орловцам в пресс-службе обладминистрации.