С десятых чисел ноября в Орле ударит мороз и пойдет первый снег

В Орле, судя по прогнозам синоптиков, ожидается первый снег Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле и области морозная погода установится с десятых чисел ноября. Публикуем подробный прогноз в Орле погоды на рабочую неделю 8-12 ноября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 8 ноября в городе пасмурно, небольшой дождь, в ночное время дождь со снегом. Температура воздуха от +3 в темное время суток до +8 днем. Ветер юго-западный 5 м/с, давление пониженное, на уровне 739 мм рт.ст.

Во вторник 9 ноября холоднее: от +2 до +6 на термометрах. Пасмурно, временами небольшие осадки: ночью в виде дождя со снегом, днем в виде дождя. Ветер сменит направление на западное, скорость 4 м/c. Давление 743 мм рт.ст.

В среду 10 ноября. ударит мороз. В ночное время столбики термометров опустятся до -4 градусов, днем покажут всего +2. Небо облачное с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер северный 3 м/c, давление повысится до 755 мм рт.ст.

В четверг 11 ноября на термометрах от -3 до +3 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 4 м/c, давление 756 мм рт.ст.

В пятницу 12 ноября облачно, без осадков. На термометрах от -3 градусов в ночное время до +4 днем. Ветер юго-западный 2 м/с. Давление на уровне 752 мм рт.ст.