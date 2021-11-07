Сделать прививку от коронавируса в Орле 7 ноября можно во всех районах города

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7 ноября в Орле сделать прививку от коронавируса можно в каждом из четырех районов города. Врачи принимают с 9 утра до 19 часов вечера, публикуем график работы пунктов вакцинации.

С 9.00 до 16.00 работает прививочный пункт в МФЦ на улице Ленина, 1. Он расположен на первом этаже.

С 12.00 до 19.00 дежурит мобильный ФАП возле торгового центра "Водолей" на Тургенева, 42.

Также с 12.00 и до 19.00 работают еще два прививочных кабинета. Это передвижной фельдшерско-акушерский пункт возле торгового центра "Европа" на Московской, 67, а также стационарный медкабинет в ТМК "Гринн", на Кромском шоссе, 4.

- Обращаем внимание, для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, - напоминает орловцам обладминистрация.