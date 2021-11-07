Под Орлом "Опель Астра" опрокинулся в кювет, травмирована 17-летняя девушка

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

На дороге в Орловской области легковая иномарка "Опель Астра" опрокинулась в кювет. Молодой водитель не пострадал, а вот девушке-пассажиру досталось.

Авария произошла на дороге "Орел-Ефремов" 4 ноября. Было около восьми вечера, когда 20-летний водитель не справился с управлением, двигаясь со стороны Залегощи в направлении Орла. Примерно на 16-м километре машина съехала в кювет, а затем перевернулась.

- В результате ДТП 17-летняя девушка- пассажир иномарки получила телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.