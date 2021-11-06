В Орле семейная пара похитила товары в магазине, спрятав их в детскую коляску

Семейная пара пыталась похитить товары из магазина, уложив их в детскую коляску Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле семейная пара пыталась обнести магазин, спрятав товар в детскую коляску. Пока муж отвлекал кассира, жена "упаковывала" неоплаченное.

Подробности рассказали в региональном УМВД. Инцидент произошел в одном из магазинов на Октябрьской улице. 32-летние женщина и мужчина сложили товар в коляску, прикрыв его вещами. Супруг стал отвлекать кассира, но охранник заметил подвох: упаковки были плохо прикрыты. Сотрудники магазина вызвали полицию. Оказалось, что "затарилась" семейная пара на сумму в 5 тысяч 600 рублей.

- В настоящее время в отношении супругов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили "КП" в пресс-службе ведомства.