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Происшествия6 ноября 2021 12:26

В Орле семейная пара похитила товары в магазине, спрятав их в детскую коляску

Пока муж отвлекал кассира, жена пыталась вывезти неоплаченное мимо кассы
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Семейная пара пыталась похитить товары из магазина, уложив их в детскую коляску

Семейная пара пыталась похитить товары из магазина, уложив их в детскую коляску

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле семейная пара пыталась обнести магазин, спрятав товар в детскую коляску. Пока муж отвлекал кассира, жена "упаковывала" неоплаченное.

Подробности рассказали в региональном УМВД. Инцидент произошел в одном из магазинов на Октябрьской улице. 32-летние женщина и мужчина сложили товар в коляску, прикрыв его вещами. Супруг стал отвлекать кассира, но охранник заметил подвох: упаковки были плохо прикрыты. Сотрудники магазина вызвали полицию. Оказалось, что "затарилась" семейная пара на сумму в 5 тысяч 600 рублей.

- В настоящее время в отношении супругов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили "КП" в пресс-службе ведомства.